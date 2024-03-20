مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 حيث تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان المعظم حيث يحرص المسلمين علي تحري أذان و ومواعيد ومواقيت الصلوات لأداء الصلوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان عن مواعيد الصلوات كالتالي:

الفجر: 04:32 صباحا

الشروق: 05:59 صباحا

الظهر: 12:03 ظهرا

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:07 مساء

العشاء: 07:25 مساء

وتعيش محافظة القليوبية أجواء روحانية خلال شهر رمضان المبارك حيث يحرص المسلمين علي أداء الصلوات والتجمعات في المساجد وفق مواقيت الصلاة طمعا في الثواب والحسنات وسط اعلان مديرية الأوقاف بالقليوبية حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن بالمساجد لأداء الصلوات والمشاركة في الأنشطة الدعوية بكل مساجد المحافظة حيث يتم تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامية بالمساجد الكبرى ودروس العصر والعشاء ودروس التداعيات للسيدات.