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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 حيث تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و55 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان المعظم حيث يحرص المسلمين علي تحري أذان و ومواعيد ومواقيت الصلوات لأداء الصلوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان عن مواعيد الصلوات كالتالي: 

الفجر: 04:32 صباحا 

الشروق: 05:59 صباحا

الظهر: 12:03 ظهرا

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:07 مساء

العشاء: 07:25 مساء

وتعيش محافظة القليوبية أجواء روحانية خلال شهر رمضان المبارك حيث يحرص المسلمين علي أداء الصلوات والتجمعات في المساجد وفق مواقيت الصلاة طمعا في الثواب والحسنات وسط اعلان مديرية الأوقاف بالقليوبية حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن بالمساجد لأداء الصلوات والمشاركة في الأنشطة الدعوية بكل مساجد المحافظة حيث يتم تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامية بالمساجد الكبرى ودروس العصر والعشاء ودروس التداعيات للسيدات. 

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بقلم حسن صالح