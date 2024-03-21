تفاصيل توسعة وتطوير مطار سانت كاترين الدولي.. 3 مكونات رئيسية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل توسعة وتطوير مطار سانت كاترين الدولي، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن مشروعات تطوير المطار تشمل 3 مكونات رئيسية، وهي:

1- المنطقة الإدارية والخدمية

- بوابة الرسوم

- نقطة حراسة متقدمة

- مبنى إيواء الجنود

- خزان محطة وقود

- 4 موزعات كهرباء

- مبنى إنارة الممرات

- مبنى تأمين الترماك

- مسجد 400 مصل

- خزان مياه 1500 م3

- مبان للصيانة

- منطقة مخلفات

- سكن للعاملين

- مبنى المخازن

- مبنى أرصاد

-جراج

2- منطقة مبنى الركاب

- صالة ركاب بسعة 600 راكب / ساعة

- قاعة VIP

- صالة سفر وأخرى للوصول دولي ومحلي

- مبنى التصاريح

- محطة تبريد

- محطة كهرباء.

- منطقة انتظار سيارات 227 سيارة.

3- المنطقة الفنية

- برج للمراقبة بارتفاع يصل لـ 30 مترًا

- مبنى إطفاء

- مبنى إنارة الممرات

- موزع كهرباء

- إنشاء ممر رئيس بطول 3 آلاف متر

- رفع كفاءة الممر القائم

- خزان إطفاء

- إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات

- إنشاء طرق خدمية للمطار منها تطوير الطريق الرئيس بعرض 35 مترا وطول 1200م

- تنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات، وإنشاء سور حول المطار.