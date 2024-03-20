أماكن توزيع السكر المدعم بسعر 27 جنيها في الإسماعيلية.. اعرف أقرب منفذ لك

أعلنت محافظة الإسماعيلية بدء توزيع كميات كبيرة من السكر على المواطنين، اليوم الأربعاء بنطاق أحياء الإسماعيلية بسعر 27 جنيها بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

أماكن توزيع السكر على المواطنين في المحافظة

وصدر بيان رسمي عن محافظة الإسماعيلية، أشار إلى أنه تم البدء ظهر اليوم في توزيع السكر علي المواطنين بمنافذ أولاد جبريل في شارع الكرنك، وجمعية تجزئة 1 في شارع التحرير بنطاق حي أول، ومنفذ النجار بميدان الفردوس، ومنفذ البطل بجوار سوق بورسعيد، ومنفذ جنة في شارع طنطا، وجمعية أهرام العراشية في شارع البحري.

موعد توزيع السكر على المواطنين في المحافظة

أعلنت محافظة الإسماعيلية في حي ثالث الإسماعيلية عن طرح كميات من السكر، في ماركت الحياة بميدان فوكس وماركت مؤمن في الشارع التجاري وماركت التعارف في طريق الكاكولا ومعرض المنتزه الدائم

وبحسب بيان محافظة الإسماعيلية فإن أعمال توزيع السكر مستمرة من الساعة 11 ظهراً وحتى المساء تحت إشراف مديرية التموين ومباحث التموين، على أن يتم تحديد عدد من المنافذ غدا الخميس.