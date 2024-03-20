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محافظ القليوبية: لدينا مخزون كبير من السكر يكفي احتياجات المواطنين

كتب:

حسن صالح
01:00 م | الأربعاء 20 مارس 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، 4 مصانع لتعبىة وتوزيع السكر بالخصوص لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كميات من السكر تكفي المواطنين في منافذ البيع بالمصنع أو بمعارض «أهلا رمضان» والمحلات والهايبر ماركت، وذلك ضمن مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بسعر 27 جنيها للكيلو.

المحافظ يثنى على خطوط الإنتاج بتلك المصانع

أثنى المحافظ على خطوط الإنتاج بتلك المصانع وجودة الإنتاج وطمأن المواطنين بوجود كميات كبيرة من السكر كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين، موجها بمضاعفة الإنتاج والالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة.

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