وريث غير متوقع لمحمد صلاح في ليفربول.. هل انتهت قصته داخل «أنفيلد»؟

من جديد تزداد التكهنات حول اقتراب الوريث المنتظر لمحمد صلاح داخل ليفربول، إذ يواصل النادي الإنجليزي رحلة البحث عن الاسم المعجزة القادر على سد فجوة رحيل الفرعون المصري المحتمل، على المستويات كافة؛ التهديفية والهجومية والدفاعية إلى جانب دور صانع الألعاب داخل الملعب.. فهل وجد ليفربول المنقذ؟

ليفربول يقترب من حسم صفقة وريث محمد صلاح داخل أنفيلد

يبدو أن ليفربول اقترب من حسم صفقة المنقذ الجديد، الذي أطلقت عليه صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، وريث محمد صلاح القادم، وذلك بعد طرح اسم يوهان باكايوكو لاعب آيندهوفن الهولندي، من أجل الحصول على تلك المهمة خلفًا للفرعون المصري الذي ارتبط اسمه بالرحيل بنهاية الموسم.

وعن سبب تحرك ليفربول نحو لاعب شاب وليس نجمًا معروفًا من أجل تعويض غياب محمد صلاح، أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك سابقة لقيام ليفربول بتحركات غير متوقعة في سوق الانتقالات، فحين فشل الفريق في الظفر بخدمات مويسيس كايسيدو أو روميو لافيا، ذهب إلى إيندو والذي كان الاختيار الأنسب وحقق نجاحًا مذهلًا مع الريدز هذا الموسم.

الأمر ذاته عندما كان مؤيدو ليفربول يطالبون بانضمام بيلينجهام وغيره من النجوم، اختار النادي بدلاً من ذلك إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين مثل داروين نونيز وكودي جاكبو، لذلك يقترب ليفربول من اختيار لاعب مهاري في دوري غير جماهيري، لكنه يملك المواصفات القادرة على صناعة الفارق.

يتمتع ليفربول بعلاقة استثنائة مع إدارة آيندهوفن، منذ الحصول على خدمات كودي جاكبو، لذلك يحاولون استغلالها بشكل مثمر من أجل إنهاء صفقة يوهان باكايوكو، على أن يكون لاعبًا للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل مادي قيمته تصل إلى 50 مليون يورو، إذ يحاول النادي إنهاء جميع الإجراءات في ظل تمسك مانشستر سيتي وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته أيضًا.

ومع ارتباط محمد صلاح بالرحيل المرتقب عن ليفربول، في ظل تمسك العديد من الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها اتحاد جدة، إذ يرغب النادي في استغلال القيمة المادية المرتفعة المعروضة عليه للتفريط في صلاح، من أجل إنعاش خزينته والحصول على خدمات صفقات جديدة.

معلومات عن بديل محمد صلاح المرتقب

الاسم: يوهان باكايوكو.

الجنسية: بلجيكي.

المركز: جناح أيمن.

النادي: بلجيكي.

القيمة السوقية: 40 مليون يورو.

مباريات هذا الموسم: 40 مباراة.

أهداف هذا الموسم: 8 أهداف فقط.