موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. ماذا بعد قتل داليا؟

أحداث متنوعة ومثيرة تشهدها حلقات مسلسل بيت الرفاعي منذ بدايتها وحتى الآن ما يجعل الجمهور في انتظار الحلقات الجديدة، وخاصة بعد قتل داليا التي تؤدي دورها الفنانة وئام مجدي خلال كتب كتابها على فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، ونرصد في السطور التالية موعد عرض الحلقة 10 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on.

ويكون موعد عرض الحلقة 10مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on، الساعة 9 مساء، والساعة 1:30 صباحًا، والساعة 9:45 صباح اليوم التالي.

وبالنسبة لموعد عرض الحلقة 10 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا، و4:45 مساء اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، صفاء الطوخي، ملك قورة، محمد لطفي، ومن تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي

يقدم الفنان أمير كرارة دور الطبيب ياسين، الذي اتهم بقتل والده بعد نقاش حاد بينهما ويحاول الهروب من الشرطة، ويظل يتنقل من مكان لآخر وسط صراعات كبيرة للوصول إلى القاتل الحقيقي وتتوالى الأحداث.