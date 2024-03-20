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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة على قناة أون دراما اليوم

كتب:

رحاب عبدالراضي
01:00 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

مسئوليات تقع على عاتق الدكتور أحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة لعدم التقصير في التعامل مع أبنائه وليلى زوجته، إذ يشكو همه لوالدته من ثقل المسئوليات، كما ينوي سيف خطبة فريدة ابنة شريف فماذا سيكون رد فعل والدها هذا ما سيتضح في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة على قناة أون دراما اليوم.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة على قناة أون دراما اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة العاشرة على قناة أون دراما اليوم في الأوقات التالية:

يعرض على قناة ON drama الساعة 6:05 مساء، ويتمّ إعادة مسلسل كامل العدد في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

كما يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءا.

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بقلم رحاب عبدالراضي