انخفاض أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. «بكم الكيلو النهاردة»

أعلنت بورصة الدواجن، تراجع أسعار الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات في الكيلو، على أن يصل للمستهلك نحو 117 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار، أمس، 120 جنيهًا للمستهلك، وتأتي التراجعات المحدودة في أسعار الدواجن البيضاء بسبب تراجع الأعلاف خلال الأسابيع الماضية بقيمة تزيد عن 500 جنيه في الطن.

تراجع أسعار الدواجن

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21-3-2024 في المزرعة والأسواق أي للمستهلك، وهي كالتالي وفق المعلن من بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 95 حتى 100 جنيه بينما 117 للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 حتى 120 جنيهًا في المزرعة و133 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 190 حتى 200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 حتى 120 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 حتى 145 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 125 حتى 135 جنيهًا.