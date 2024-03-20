جهود التحالف الوطني في رمضان.. توزيع 11 مليون وجبة ساخنة على الأكثر احتياجا

يعمل التحالف الوطني على التسهيل عن المواطنين الأكثر احتياجا، وفي شهر رمضان الكريم يبذل جهودا مكثفة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف عن الأكثر احتياجا.

وجبات ساخنة للأكثر احتياجا

ويعمل التحالف الوطني خلال شهر رمضان على إفطار آلاف من الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات، من خلال توزيع وجبات إفطار ساخنة على المواطنين، ووفق آخر إحصائية أعلنها التحالف، وصل إجمالي عدد الوجبات الساخنة التي يوزعها التحالف على مدار الشهر إلى 10 ملايين و813 ألفا و770 وجبة إفطار وسحور.

جهود التحالف في رمضان

ويعمل التحالف على توفير وجبات إفطار ووجبات سحور للمواطنين الأكثر احتياجا في المحافظات، بحيث يصل إجمالي المواطنين المستفيدين من تلك الوجبات إلى 10 آلاف و813 ألفا و770 مستفيدا، بمتوسط تكلفة 252 مليونا و184 ألفا و250 جنيها، ولا يقتصر دور التحالف الوطني في شهر رمضان على الوجبات الساخنة، لكن هناك فعاليات أخرى ينظمها التحالف منها على سبيل المثال كراتين رمضان وغيره.