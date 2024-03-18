«التحالف الوطني»: 36 ألف جمعية على مستوى الجمهورية تعمل تحت مظلة الاتحاد

التقى الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الاثنين، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بحضور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وفي البداية، قدم الدكتور عيد عبد الواحد التهنئة للدكتور طلعت عبد القوي؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متمنيا له دوام التوفيق، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على الشراكة مع مؤسسات الدولة، وخاصة المجتمع المدني في تنفيذ برامجها، ونظرا الدور المجتمعي الكبير التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير وتنمية المجتمع المصري؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

التنمية المستدامة

وأكد عبد الواحد أن المجتمع المدني شريك أساسي في خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القضية السكانية تؤدي إلى وجود القضايا المجتمعية الأخرى، والتي منها قضية الأمية، وأن الجمعيات الأهلية لها دور حيوي وهام في القضاء على معظم القضايا؛ نظرًا لقدرتها علي التواجد بالقرب من المجتمع وخاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا، مشددًا على ضرورة فتح فصول لمحو الأمية داخل مقرات الجمعيات في كل ربوع مصر.

القضاء على الأمية

من جانبه، قال عبد القوي إن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لديه رغبة قوية في التعاون مع الهيئة؛ حتى نقضي على الأمية، مشيرا إلى أنه يوجد تحت مظلة الاتحاد يوجد 36 ألف جمعية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويجب عليها المشاركة في مشروع محو الأمية.