هل يكتب الذهب في قائمة المنقولات أم لا؟.. طريقة صحيحة لضمان حق الزوجة

كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية من أكثر الأمور إثارة للجدل بين الأزواج، إذ يرى البعض ضرورة كتابته لضمان حقوق الزوجة، بينما يرى آخرون عدم الحاجة إلى ذلك، لكن القانون له رأي آخر.

كتابة المشغولات الذهبية في القائمة

قال القانوني محمود جمال إن محكمة النقض تعرضت لموضوع كتابة المشغولات الذهبية، وأصدرت عدة أحكام تضمنت عدم صحة كتابة المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات، نظرا إلى أن قائمة المنقولات شُرعت لكتابة كل ما يخص مسكن الزوجية من أجهزة وأثاث وغرف وغيرها، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت عدة مبادئ في هذا الشأن، أبرزها أن الذهب لصيق بالزوجة، فلا يتصور أن تتحرك بدونه، ما يؤيد نظرية عدم كتابته في القائمة.

كتابة المشغولات الذهبية في ورقة مستقلة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه إذا كان لا بد من كتابة المشغولات الذهبية وإثباتها، فإنه يتعين أن تكتب المشغولات سواء وزنا أو مبالغ مالية في ورقة خارج قائمة المنقولات يقر فيها الزوج باستلامه المشغولات، لتكون حجة عليه لاحقا حال انفصالهما وحدوث الطلاق.