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تراجع جديد في سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك اليوم الأربعاء

كتب:

شوشة عبدالواحد
02:25 م | الأربعاء 20 مارس 2024
سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني

شهد  سعر صرف الجنيه الإسترليني في مختلف البنوك أمام الجنيه المصري، ترجعا ملحوظا بلغت قيمته جنيهين ونصف تقريبًا، خلال اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 59.61 جنيه للشراء، و59.11 جنيه للبيع.

و ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 59.61 جنيه للشراء، و59.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري  إلى 59.83 جنيه للبيع، و59.7 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.57 جنيه للبيع، و89.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.83 جنيه للبيع، و59.7 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 59.25 جنيه للبيع، و59.4 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد