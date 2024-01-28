يواصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس السبت، في حين أنَّ أسعار كل العملات داخل البنوك المصرية لم يطرأ عليها أي تغير منذ بداية شهر يناير الجاري، وذلك وفقا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 39.31 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 38.98 جنيه للشراء أما سعر البيع 39.71 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك مصر إلى 39.39 جنيه للبيع و39.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

أما سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك القاهرة يبلغ 39.34 جنيه للبيع و39.04 جنيه للشراء.