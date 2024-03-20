إمساكية رمضان 2024 في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل كثيرة بشأن إمساكية رمضان 2024 في مصر التي جرى الكشف عنها مطلع الشهر الماضي، لافتا إلى أن اليوم يوافق 10 رمضان 1445 هجريا و20 مارس ميلاديا، وتحل ذكرى انتصارات شهر أكتوبر المجيدة، مشيرأ إلى أن عدد ساعات الصيام اليوم 13:35 ساعة.

إمساكية رمضان 2024 في مصر

وجاءت مواقيت الصلاة بإمساكية رمضان 2024 في مصر الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية كالآتي «الفجر 4:32 صباحا، الظهر 12:02 مساء، العصر 3:30 مساء، المغرب 6:07 مساء، العشاء 7:25 مساء»، وكل التوقيتات حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد أن عدد ساعات الصيام في أول يوم في الشهر الكريم كانت 13:18ساعة، وبالنسبة لأطول أيام الشهر الكريم في ساعات الصيام فهو يوم 30 رمضان وستكون عدد ساعات الصيام فيه 14:14 ساعة.