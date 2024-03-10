مواعيد القطارات في رمضان 2024 على خطوط الوجهين البحري والقبلي

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات في رمضان 2024، موضحة أنه تقرر إجراء تعديلات كبيرة على مواعيد القطارات للتناسب مع رحلات جمهور الركاب خلال شهر رمضان المبارك، وأنه يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة غداً، مؤكدة أن القطارات مُجهزة لاستقبال الركاب حيث يُجرى صيانتها بصفة مستمرة، فضلاً عن وجود قطارات مطورة بالفعل مثل القطار الإسباني المكيف.

مواعيد القطارات في رمضان 2024

وعن مواعيد القطارات في رمضان 2024، أكدت الهيئة في تقرير، أن التعديلات تشمل قطارات الوجهين البحري والقبلي، مؤكدة أنه جرى تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف «القاهرة - أسوان» والعكس، اليوم، بتركيب عربات أسباني مطور بالتركيب «4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور» وبنفس جداولهم الحالية.

ميعاد قطاري 147 و138 ركاب «الفيوم – الواسطي» والعكس

- يقوم قطار رقم 138 ركاب من محطة الواسطى الساعة 14:00 ويصل إلى محطة الفيوم الساعة 15:00

- يقوم قطار رقم 148 «الفيوم – الواسطى» من محطة الفيوم الساعة 13:30 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 14:20 دقيقة.

ميعاد قطار 2103 «خدمات التبين»

- يقوم القطار من محطة التبين الساعة 14:00

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00

- يمر بمحطات المرازيق والبدرشين والحوامدية والجيزة وبولاق الدكرور وإمبابة.

قطار 268 ركاب «المنصورة – طنطا»

- يقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00

- يصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35

قطار 1915 سياحي «القاهرة – المنصورة»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

- يمر بمحطات بنها والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

قيام قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً

- يصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

- يمر بمحطة سيدي جابر.

قيام قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة»

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء.

- يصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

- يمر بمحطة سيدي جابر.

قيام قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية»

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً.

- يصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءً.

- يمر بمحطات قليوب وقها وطوخ وبنها ومنية القمح.

- كما يمر بمحطات أبوحماد والزقازيق والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير.

قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة»

- يقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءً.

- يصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءً.

- يمر بمحطات الرجدية وشبشير الحصة ومحلة روح وصطف تراب.

- كما يمر بمحطات منية شنتنا عياش ومنشية البكري والمحلة الكبرى وغزل المحلة.

- ويمر بمحطات محلة أبوعلي والراهبين وسمنود وميت خلف وميت عساس وكفر العرب وميت الكرما وطلخا.

قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط «القاهرة - المنصورة»

يتحرك من القاهرة الساعة 2:15 مساءً.

- يمر بمحطات بنها وقويسنا وبركة السبع والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 4:35 مساءً.

قطار رقم 32 تهوية «الإسكندرية – طنطا»

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 6:20 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

- يمر بمحطة قويسنا وبنها.

قطار رقم 586 / 587 مكيف «الإسكندرية – المنصورة»

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً.

- يمر بمحطات طنطا ومحلة روح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية»

- يتحرك من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحاً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

- يمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور وسيدي جابر.

اقرأ أيضاً: خريطة تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد في شهر رمضان.. التطبيق يبدأ غدا

اقرأ أيضاً: المواعيد الكاملة للقطارات وخطوط المترو في رمضان

اقرأ أيضاً: تعديل مواعيد قطارات بعض الخطوط تزامنا مع بداية شهر رمضان

اقرأ أيضاً: مواعيد قطار 138 ركاب «الواسطى – الفيوم» بعد إجراء تعديلات شهر رمضان