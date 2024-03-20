يحرص الأهالي في محافظة المنيا على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، وهو اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لمحافظة المنيا الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، العاشر من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 6:09 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، 13:54 ساعة، بينما يأتي موعد أذان الفجر في المنيا الساعة 4:43 صباحا، والظهر 12:04 مساء، والعصر 3:32 مساء، وموعد أذان المغرب في المنيا اليوم الساعة 6:09 مساء، والعشاء 7:24 مساء.