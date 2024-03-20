شروط وتفاصيل الدورة الرمضانية لمراكز الشباب على مستوى القاهرة الكبرى

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور محمد عبد القادر، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، انطلاق وافتتاح أولى فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كره القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.

أقيمت الدورة بملاعب مركز شباب سنديون، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر خلال الفترة من 19 لـ 27 مارس الجاري.

حضر الافتتاح الدكتور وسام فاروق، مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، وشيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

نظام دوري من دور واحد

شارك في فعاليات الدورة الرمضانية، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بإجمالي عدد فرق 48 فريقا بواقع 16 فريقا من كل محافظة.

وتقام الأدوار التمهيدية داخل كل محافظة عن طريق تقسيم الفرق إلى مجموعات واللعب بنظام دوري من دور واحد، ثم صعود المركز الأول والثاني من كل مجموعة للعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية، ويجري تصعيد المركز الأول والثاني من كل محافظة للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.

برامج وأنشطة مكثفة ومتنوعة

جدير بالذكر بأن مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تشهد برامج وأنشطة مكثفة ومتنوعة بكافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم.