بشرى سارة.. طرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة «كاملة التشطيب»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسميا، عن طرح تكميلي بمشروعات الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، وإسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، ووحدات مشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

شروط الطرح وأسلوب الحجز لوحدات الطرح التكميلي

وأعلنت الهيئة أن الطرح التكميلي بعدد 480 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر، و القاهرة الجديدة، بواقع 240 وحدة سكنية بكل مدينة بمساحات تبدأ من 100 متر وحتى 150متر، مشيرة إلى أن الطرح التكميلى للوحدات السكنية الجديدة، يجرى بنظام القرعة العلنية اليدوية، ببنك التعمير والإسكان، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بالمشروع خلال فبراير الماضي، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، على أن تطرح الوحدات السكنية بمشروع جنة بنفس شروط الطرح السابق.

وأعلنت أن الطرح التكميلى الثاني بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، سيجرى بواقع عدد 893 وحدة سكنية كاملة التشطيب، عبارة عن 768 شقة بمدينة العبور الجديدة بمساحات 93 متر مربع، و71 وحدة سكنية جديدة بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات 57 متر مربع.

وأعلنت أن للطرح التكميلي سيجرى بنظام القرعة العلنية اليدوية، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني«أون لاين».

وتتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشروط والمواصفات وأسلوب السداد، والأقساط على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 من مارس القادم، على أن يجرى الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية في موعد لاحق، حسب إمكانيات أجهزة المدن الجديدة، علما بأن الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هوwww.newcities.gov.eg

وكانت «الوطن» انفردت بنشر تفاصيل الطرح التكميلي الجديد بمشروعات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، وإسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، ومشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة.