أرخص أماكن السحور في الإسماعيلية.. تبدأ من 30 جنيها

يتجمع العديد من الأصدقاء لتناول السحور مع حلول شهر رمضان المبارك، ويبحث المواطنون عن أرخص أماكن للسحور في الإسماعيلية بأسعار تبدأ من 30 جنيها، وتتنوع أماكن السحور في الإسماعيلية ما بين الحدائق المفتوحة والعديد من الشوارع المليئة بالمطاعم الشعبية والتي تقدم الوجبات بأسعار مخفضة للجمهور.

أشهر أماكن السحور في الإسماعيلية

وتعتبر منطقة نمرة بحدائقها المفتوحة في قلب مدينة الإسماعيلية من أحد أشهر أماكن السحور في الإسماعيلية، التي يتجمع فيها الأصدقاء وبعض الأسر، لتناول السحور بشكل يومي.

وتشهد المنطقة في الفترة الحالية تواجد لبعض عربات السحور التي تقدم وجبات السحور الشعبية المتكونة من الفول والجبن بأنواعها والطعمية والبيض والبطاطس والتي تبدأ من 30 جنيها دون مشروبات وللعصائر 40 و50 جنيها بحسب نوع المشروب.

المحطة الجديدة.. أشهر أماكن السحور في الإسماعيلية

وتعتبر منطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية من أشهر أماكن السحور في الإسماعيلية، التي تتمتع بطابع شعبي، وعلى مدار السنوات الماضية يقبل العديد من المواطنين على السحور في المطاعم الموجودة بالمنطقة مع الأصدقاء والأسر المختلفة.

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