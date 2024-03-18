«لو معزوم على السحور».. اعرف اتيكيت تناول الزبادي على طريقة أمينة شلباية

الزبادي من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور؛ إذ يعد طعام صحي ولذيذ يزيد من ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام، وكذلك يمثل مصدر طاقة مثالي خلال نهار رمضان لاحتوائه على مجموعة كبيرة من المعادن، وفي هذا الإطار عرضت أمينة شلباية عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، طريقة تناول الزبادي وفقًا لقواعد «الاتيكيت» حتى يتوفر عامل الاستمتاع بوجبة الزبادي في ظل الاعتبارات الثقافية والاجتماعية بكل أناقة ورقي عند تناوله في التجمعات والسهرات أوالعزائم.

اتيكيت تناول الزبادي

- عدم حمل عبوة الزبادي باليد

بحسب «شلباية» عند تناول الزبادي لابد من تركه على الطاولة، أو على الطبق المقدم عليه.

- عدم لعق ملصق عبوة الزبادي

من التصرفات غير اللائقة لعق ملصق الزبادي أثناء العزائم، أو في ظل التجمعات؛ إذ يفقد ذلك التصرف الشخص لرقيه وإنسانيته.

- عدم الغوص بالمعلقة لأعماق العبوة

لابد من تناول الزبادي من الطبقة العليا للعبوة، أي لا تغرس المعلقة إلى داخل العبوة بشكل كبير، للحفاظ على نظافتها، ما يساعد على عدم وجود بقايا في جميع جوانب المعلقة.

كما حذرت «شلباية» من تقليب الزبادي قبل البدء في تناوله: « أرجو أن نأكل الزبادي من على الوجه، دون وضع الملعقة بالأعماق الداخلية؛ إذ تتلوث من جميع الجهات، وبالتالي تعبث بهيئتنا».

- تناول الزبادي عن طريق القطع الصغيرة

عندما نأكل الزبادي لابد من الحرص على تناول قطع صغيرة في كل مرة؛ حتى نأكلها على قضمة واحدة، كما يساعد ذلك في الحفاظ على نظافة المعلقة والوجه من العبث أو التلوث ببقايا الزبادي: «عند تناول الزبادي يجب أخذ مقدار صغير منه في المعلقة لتناوله على مرة واحدة مع الحفاظ على نظافة المعلقة، إذ يتسبب المقدار الكبير في عدم القدرة على تناول المعلقة مرة واحدة في أناقة، وكذلك يؤدي إلى انتزاع نظافة المعلقة».

- عدم ترك المعلقة في عبوة الزبادي

أشارت «شلباية» بوضع المعلقة على الطاولة أو الطبق المحيط بالزبادي فور الانتهاء من تناوله، دون وضعها في العبوة لكي لا تسقط نظرًا لخفتها بعد فراغها من محتواها الغذائي.