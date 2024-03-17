تحويجة سرية لـ الفول المدمس.. جربها على السحور أحلى من المطاعم والعربيات

يعتبر الفول المدمس من الأطعمة الأساسية على وجبة السحور طوال شهر رمضان الكريم؛ لما يمنحه للجسم من إحساس بالشبع طوال ساعات الصيام ولكونه طعامًا خفيفًا لا يسبب الشعور بالتعب في أثناء النوم، كما أنه من الأطعمة الشهية والتي لها مذاق رائع، ورغم كونه الأكلة الشعبية الأولى في مصر، إلا أن هناك من يجهل تحويجته السرية التي تمنحه المذاق الرائع؛ لذا وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم نستعرض في السطور التالية تحويجة سرية لـ الفول المدمس.

التحويجة السرية للفول المدمس

ولكي تتمكن من تحضير الفول المدمس ويكون لذيذًا شهيًا تشعر بلذة ومتعة عند تناوله، تحتاج في البداية إلى تحضير المقادير الخاصة بتحويجة الفول المدمس السرية؛ لكون هذه التحويجة هي التي تمنحه الطعم والمذاق المميز الذي تتذوقه عند تناولك للفول المدس في المطاعم المتخصصة أو عربات الشوارع.

مقادير تحويجة الفول المدمس

وتتمثل مقادير التحويجة السرية للفول المدمس التي تحتاج إلى توفيرها قبل كل شيء في:

2 كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة خل.

2 ليمونة.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة هريسة فلفل.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

بعد تحضير هذه المقادير اللازمة، يمكن الآن البدء في مزجها معًا بطريقة معينة لعمل التحويجة السرية للفول المدمس لتتمتع بعدها بمذاق شهي رائع يجعلك لا تحتاج فيما بعد للذهاب إلى المطاعم لتناول الفول المدمس، بل تُعِده في منزلك بشكل سريع وسهل.

طريقة عمل التحويجة السرية للفول المدمس

ويتم مزج المقادير السابق ذكرها لعمل التحويجة السرية للفول المدمس من خلال اتباع الخطوات التالية:

في وعاء، امزج الماء والخل وعصير الليمون والملح والكمون والكزبرة والبابريكا والثوم والفلفل الحار.

سخّن الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضف الطحينة مع التقليب المستمر حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

أضف خليط التوابل إلى الزيت والطحينة مع التقليب المستمر.

اترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر.

اترك الخليط ليبرد.

تحضير الفول المدمس من خلال تسخينه على النار والضغط عليه بالملعقة ليصبح ناعمًا، أو يمكنك ترك حبيباته سليمة إذا كنت لا تحبه ناعمًا.

مزج الفول المدمس مع التحويجة السرية من خلال وضع 2 أو 3 ملاعق كبيرة من التحويجة إلى كل كوب من الفول المدمس، كما يمكن إضافة المزيد من التحويجة حسب رغبتك.

تخزين التحويجة في الثلاجة

ولأن البعض قد يشعر بالكسل لعمل هذه التحويجة السرية للفول المدمس في كل مرة يرغب فيها تناول الفول، فيمكن عمل هذه التحويجة وتركها حتى تبرد تمامًا، ومن ثم تخزينها في الثلاجة على أن يتم استخدامها على فترات عند الحاجة.