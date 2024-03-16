طريقة عمل طعمية محشية بالجبنة في البيت.. مش هتبطلي تعمليها على السحور

الطعمية من الأكلات المصرية الشهيرة، فهي الفطار الأساسي لملايين المصريين كل يوم، فأصبح أكلها من العادات اليومية المصرية على الفطارٍ؛ وذلك بسبب طعمها اللذيذ، حتى لإن اختلف الناس في تسميتها؛ فالإسكندرانيين يطلقون عليها «فلافل»، إلا أن العديد منهم اجتمع على حبها، فهي من الأكلات التي تتميز بسهولة التحضر وقلة التكاليف.

ومع دخول الشهر الكريم علينا، فقد يفضل بعض الأشخاص الابتكار في طريقة عمل الطعمية على السحور، كحشوها بالجبنة مثلاً، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، بحسب ما نشره موقع «سي بي سي» سفرة.

مكونات عمل الطعمية بالجبنة

- فول مدشوش منقوع.

- كزبرة جافة ناعمة.

- طماطم.

- شبت.

- كزبرة خضراء.

- ثوم.

- زيت.

- شطة ناعمة.

- بقدونس.

- بصل.

- سمسم.

- جبنة بيضاء للحشو.

- كمون ناعم.

طريقة التحضير

- نضرب في الكبة الفول والملح والتوابل والثوم والبصل والخضرة.

- نشكل الخليط على شكل أقراص ونحشيه بالجبنة والطماطم.

- نضيف السمسم على الوجه.

- نقلي الطعمية في الزيت، ثم تُقدم.

مكونات عمل الطعمية الفسلطينية

- 2 كيلو حمص.

- بصل مفروم.

- 5 فصوص ثوم مهروس.

- نعناع مفروم.

- فلفل أخضر الحار (اختياري).

- نصف معلقة صغيرة كمون.

- ملح (حسب الرغبة).

- بقدونس مفروم.

- ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

- زيت.

طريقة التحضير

- نغسل الحمص عدة مرات، وننقعه لمدة 6 ساعات، ثم نطحنه في الخلاط الكهربائي.

- نضيف كلاً من المكونات: (البيكينج بودر و الملح والبقدونس والكمون والفلفل الحار)، ثم نخلطهم معاً مرة أخرى، حتى نحصل هلى قوام ناعم ومتماسك.

- نضع الخليط في كيس نايلون شفاف في الثلاجة لمدة ساعة واحدة كاملة.

- نخرج الخليط من الثلاجة، ثم نقطعه ونشكله، ثم نقوم بقليه في الزيت حتى يتحول إلى اللون الأحمر.

- نضع الطعمية في طبق، ثم تقدم.