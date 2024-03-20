مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.. ما مصير ذهب هارون؟

شهدت الحلقة السابقة من سر إلهي مفأجاة صادمة، حيث تمكن عزيز من الحصول على الذهب بطريقة صادمة بعد خطف حفيدة رزق، وتتوالى الأحداث اليوم في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.

وساوم عزيز على أخذ الذهب مقابل استرجاع الطفلة التي تم اختطافها، وبالفعل سلم ابن رزق السبائك لعزيز مقابل رجوع ابنته، فهل كان ذلك بتدبير من نصرة أم من وراء عملها؟، ما يتضح في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.

مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة

وكانت نصرة حصلت على الذهب هبة من هارون قبل وفاته والذي كان يخبأه في مقبرة خاصة به، لذا حصلت عليه ووضعته في مخزن رزق صديق والدها، فجاء عزيز سكرتير سراج لسرقته وتمكنت «نصرة» من القبض عليه وحبسه وتقييده في المخزن لتأتي الطفلة الصغيرة وهي تلعب لتراه وتساعده على الهروب، وتتوالى الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة العاشرة.