بـ 20 جنيها فقط.. عشبة تساعدك على علاج جميع مشاكل البشرة

تحاول السيدات الوصول لطرق ووصفات طبيعية لتتخلص من جميع مشكلات البشرة، التي يتم فيها الاعتماد على مكون أساسي واحد، لتقوم بخلطه ببعض المكونات الأخرى، ليكون له فاعلية كبيرة ونضارة، دون الحاجة للجوء إلى استخدام المنتجات الكيمائية، التي تؤثر على بشرتهن، وإذا كنتي تعانين من الهالات السوداء وانتفاخات العينين وحبوب البشرة أو أثرها، إليكِ عشبة تساعدك على علاج جميع مشاكل البشرة.

عرق السوس مفيد لمشاكل البشرة

الدكتورة ندى أحمد، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، أوضحت لـ«الوطن»، أنه يمكن لمنقوع عرق السوس علاج حب الشباب لأنه يساعد بشكل كبير على تنظيم إنتاج الزيوت بالبشرة خاصةً الدهنية، لأنها الأكثرة عرضة لإنتاج الزيوت وحب الشباب، كما أنه علاج ممتاز للتصبغات لأنه غني بمركب «الليكويرتين»، ويعمل على تفكيك صبغة الميلانين، فضًا عن تحفيز البشرة التخلص من أي تصبغات الكلف وأثار الحبوب.

عرق السوس له فوائد عدة لتخفيف والمساعدة على علاج الهالات السوداء، والانتفاخات أسفل العينين من خلال تطبيق خلطة العرق سوس وماء الورد، وفقًا لأخصائية الأمراض الجلدية والتجميل.

طريقة التحضير والاستخدام:

- الخطوة الأولى: أخلطي ملعقة كبيرة من زيت عرق السوس مع ملعقتين كبيرتين ماء ورد لتحصلي على مزيج متجانس، وزعي الخليط على منطقة حول العينين.

- الخطوة الثانية: انتظري 20 دقيقة قبل شطف عينك بالماء البارد، وكرري الخلطة مرتين أسبوعيًا؛ للحصول على النتيجة.