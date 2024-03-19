من هو فوجان جيثينج؟.. أول رئيس حكومة من أصحاب البشرة السمراء في أوروبا

لأول مرة في تاريخ أوروبا الحديث، نجح فوغان غيثينغ في أنّ يصبح أول رئيس وزراء من أصحاب البشرة السمراء، لويلز إحدى الممالك الأربعة للمملكة المتحدة، وذلك بعد فوز حزب العمال الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 25 عامًت، ليصبح أول رئيس وزراء من أصل أفريقي زامبي من ناحية الأم يحكم ويلز.

تغيرات في طبيعة الانتخابات الأوروبية

ويبدو أنّ من يحكم المملكة المتحدة حاليًا هم من أعراق مختلطة، ففي حين يحكم بريطانيا رئيس الوزراء من أصل هندي ريشي سوناك، وفي أوسكتلندا أصبح يحكمها الباكستني الأصل حمزة يوسف، سيصبح فوغان غيثينيغ أول رئيس حكومة في ويلز من أصحاب البشرة السوداء، وفق «فرانس 24».

وعلى الرغم من أنّ العديد من الدول ومنها إيطاليا وهولندا والبرتغال، أصبح الاتجاه السياسي السائد لديها هو اليمين المتطرف، إلا أنّ بعض الدول ومنها المملكة المتحدة، أصبح لها طريقًا مختلفًا، وذلك من خلال التصويت لأشخاص من ديانات مختلفة ومن أصحاب بشرة غير بيضاءن وهو ما سيجعل فوجان غيثينج الذي يشغل حاليًا منصب وزير الاقتصاد، يتولى منصب رئيس الحكومة بعد 5 سنوات.

أول تصريح صحفي

وقال «فوجان» في أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات، إنه يشعر بالفخر والشرف بأن يصبح أول رئيس حكومة من ذوي البشرة السمراء في دولة أوروبية، مضيفًا أنه سيكون بداية صفحة جديدة في تاريخ ويلز.

وكان السياسي الذي عمل في مهنة المحاماة قد حصل على 51.7% من الأصوات وهزم منافسه جيريمي مايلز الذي كان يعمل وزيرًا للتعليم في الحكومة.

من هو فوجان غيتينج؟

فوجان الذي ولد في زامبيا عام 1974، والده من ويلز بينما والدته مزارعة في زامبيا، دخل عالم السياسة في 2004 عندما اُنتخب للمرة الأولى عضوًا في المجلس البلدي لمدينة كارديف عاصمة ويلز، ثم أصبح نائبًا في البرلمان، قبل أنّ يكون عضوًا في الحكومة كوزير للصحة عام 2016.

وكان السياسي المخضرم من ضمن القيادات في ويلز التي وضعت استراتيجية مواجهة جائحة كورونا، وفي 2021 تولى منصب وزير الاقتصاد، وخلال 3 سنوات فقط أصبح رئيسًا للحكومة.