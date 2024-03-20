إقبال كبير على عروض الليالي الرمضانية في الفيوم

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ليالي رمضان الذي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة شبين القناطر للغناء الشعبي بقصر ثقافة القليوبية بقيادة المايسترو عادل فريد، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الدينية والمواويل الشعبية منها؛ «رمضان، خلي البساط أحمدي، المسك فاح، غالي نبينا غالي، خلي الكلام أخد وعطا، ايه العمل يا أحمد، وهنسيبكم في رعاية الله»، كما قدمت فقرة للمزمار البلدي، وسط إقبال وتفاعل كبير من الحضور.

فعاليات قصور الثقافة في الفيوم

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات الرمضانية وأغنيات الطرب الأصيل منها «رايحة فين يا حاجة، بيت العز يا بيتنا، يا صلاة الزين، سهر الليالي، يا سيد الخلق يا طه، رمضان كريم، يا لالالي، أكدب عليك، أسمعوني، فلسطين عربية، ست الحبايب، وأغنية نوبية».

تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، وقدم الحفل الشاعر والفنان محمود عبد المعطي، بحضور سماح كامل مدير عام الفرع، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين، وأهالي الفيوم، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

كما افتتح الفرع برنامجه المركزي بعرض فني لفرقة الفيوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، بمدينة الطلبة بجامعة الفيوم، وقدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات منها «والله بعودة يا رمضان، القلب يعشق كل جميل»، بحضور مدير عام الفرع، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير إدارة مدينة الطلبة، ومديرين رعاية الشباب والإسكان الطلابي وأخصائي الأنشطة الفنية.