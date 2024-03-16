هبوط حاد في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أسبوع.. «كم يسجل الآن؟»

سجلت أسعار الذهب تراجعاً كبيراً خلال أسبوع، في محال الصاغة خلال مختلف التعاملات، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعات كبيرة تصل إلى 345 جنيهاً، ليسجل نحو 2925 جنيهاً بدلاً من 3270 جنيهاً مقارنة بيوم السبت الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متتالي، حتى استقر اليوم في محال الصاغة خلال بداية التعاملات، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر وفقاً لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محال الصاغة، حيث سجل نحو 3342 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، حيث سجل نحو 2925 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة، وسجل نحو 2507 جنيهات، للشراء بدون مصنعية.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محال الصاغة، حيث سجل نحو 1955 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية.

سعرالجنيه الذهب اليوم

- استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة، حيث سجل نحو 23400 جنيهاً، للشراء، كما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2158 دولار للشراء.