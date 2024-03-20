انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في الدقهلية اليوم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات «ليالي رمضان الثقافية والفنية»، ضمن البرنامج المركزي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، ويتم تنظيم هذه الفعاليات برئاسة السيد عمرو البسيوني، وإشراف السيد عمر وفرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، وبتنسيق فرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر، وذلك في ستاد المنصورة الرياضي لمدة عشرة أيام متواصلة، من 10 إلى 19 رمضان، الموافق 20 إلى 29 مارس.

تفاصيل إطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

وأكدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالدقهلية، في بيان لها، تتضمن الفعاليات برنامجًا متنوعًا يقام يوميًا في الثامنة مساءً، حيث سيتم افتتاح الحدث بكلمة للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحتوي علي برنامج متنوع كل ليله ضمن برامج وزارة الثقافة.

ذكرى انتصار العاشر من رمضان

ويشهد اليوم الأول من الفعاليات لقاءً بعنوان «ذكرى انتصار العاشر من رمضان» مع الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، بعدها، ستتبع العروض الفنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية والمنصورة للفنون الشعبية، وستُقدم فقرة غنائية من فريق كورال مدرسة الهدى والنور، إلى جانب عرض مسرح العرائس للفنان محمد قطامش ولقاء حول كوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج "عطر الأحباب". وسيتم أيضًا عقد محاضرة حول ترشيد استهلاك المياه.

كما ستُقام ورش فنية «هاند ميد» وورش بالا ستنسل، إضافة إلى ورش طباعة للفنانين محمد حسني ومروه حسن.