«تريندات زمان».. عندما تحدى «الزعيم» عصابة تهريب في «أحلام الفتى الطائر»

تحدث برنامج «تريندات زمان»، تقديم خلود الرفاعي، والمُذاع على «تليفزيون الوطن»، طوال شهر رمضان، عن أحد تريندات زمان، مسلطاً الضوء على كواليس المسلسل الذي تألق فيه الزعيم عادل إمام، «أحلام الفتى الطائر».

تقول «الرفاعي»، في «تريندات زمان»: «موعدنا مع مسلسل مثير جداً، تمت إذاعته في التليفزيون المصري كعرض أول في شهر رمضان، عام 1978 ولعب البطولة الزعيم عادل إمام، والعمل الدرامي لقصة من تأليف المُبدع وحيد حامد، ومن إخراج محمد فاضل، والموسيقى التصويرية المميزة للملحن الرائع جمال سلامة».

وتابعت: «مسلسل أحلام الفتى الطائر تدور أحداثه في 14 حلقة فقط، والذي نجح بشدة في جذب انتباه المشاهدين، واستطاع تحقيق جو من الإثارة غير مسبوق وغير طبيعي في كل مشهد من مشاهده، وقصته تدور حول إبراهيم اللص المحترف الذي سرق عصابة تهريب أموال كانت اتفقت معه على تهريب 750 ألف جنيه خارج البلاد، ولكنه كما كان يقول إنسان وطني، قرر تهريب الأموال داخل مصر.. وبالعربي يسرقهم ويخبيهم، لتبدأ المطاردة من العصابة له والتي كانت تنقصها الروح الرياضية فلم تعترف بالهزيمة».