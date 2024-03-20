مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل تصفية جيش الاحتلال قيادات بارزة من حماس

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنه عادة ما تكون هناك ضبابية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بتصفية قيادات بارزة من حركة «حماس»، خاصة من الجانب الفلسطيني، إذ لم تؤكد أو تنف الحركة هذه الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

تل أبيب تبحث عن إنجازات لتحقيق صورة النصر

أضافت في رسالة على الهواء، أن تل أبيب تزف هذا الخبر للجمهور الإسرائيلي وكأنه إنجاز عسكري جديد يضاف لسلسلة الإنجازات التي تبحث عنها لتحقيق صورة النصر في قطاع غزة بل وتبرر وتزعم أن هنالك حركات ومعاقل حركة حماس العسكرية متواجدة في منطقة رفح الفلسطينية، لا سيما أن هذا يبرر نية إسرائيل الاجتياح البري الوشيك لرفح الفلسطينية.

أشارت إلى أنه حسب بيانات جيش الاحتلال، والتي صدرت بشراكة مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، فإن هذه العملية تمت مساء الاثنين الماضي، لكن اليوم جرى الإفصاح عنها، وأوضح البيان أن طائرات حربية شنت سلسلة من الغارات الجوية على منطقة جاءت إليهم معلومات استخباراتية بتواجد مسؤولين من لجان الطوارئ التابعة لحركة حماس فيها، وأن لهم علاقات بعمل النشطاء في الميدان من حركة حماس.