كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ونيوزيلندا.. قناة مجانية وسعر التذاكر

لا صوت يعلو فوق الحديث عن الظهور الأول المرتقب لحسام حسن، الذي سيقود خلال منتخب مصر لأول مرة منذ توليه المهمة، وذلك عندما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، الذي يقام على الأراضي المصرية بعد نقله من الإمارات.. فما تفاصيل هذا اللقاء المرتقب؟

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة مصر ونيوزيلندا، في العاشرة مساء، يوم 22 مارس الجاري، على ملعب ستاد العاصمة الإدارية الجديد، في أول مباراة للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفًا لروي فيتوريا بعد خروجه من بطولة كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

من المقرر أن تنقل مباراة مصر ونيوزيلندا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، والتي تنقل بتردد 11861، بمعدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مفاجآت حسام حسن قبل الظهور الأول

يشهد الظهور الأول لحسام حسن مع منتخب مصر، العديد من المفاجآت، في اختياراته لقائمته النهائية قبل مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك في غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، إلى جانب ظهور أحمد عاطف لاعب فيوتشر ومحمد شكري، واستبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي بعد الإصابة.

أسعار تذاكر مباريات كأس عاصمة مصر

وكانت شركة تذكرتي طرحت التذاكر الخاصة بمباريات بطولة كأس عاصمة مصر، التي ستقام في مصر بدلًا من الإمارات، على أن تكون أسعارها كالتالي:

الدرجة الثالثة: 30 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 75 جنيهًا.

المقصورة: 150 جنيهًا.

وكان اتحاد الكرة أعلن عدد الجماهير المقرر حضورها في المدرجات خلال البطولة التي يشارك بها 4 منتخبات هم مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا، على أن يحضر 30 ألف مشجعًا.