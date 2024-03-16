قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيوزيلندا.. اعرف التردد

يترقب جمهور الساحرة المستديرة المباراة الودية بين مصر ونيوزيلندا، ويهتمون بمعرفة موعدها، لأنها أول ظهور لحسام حسن المدير الفني للمنتخب، وذلك في الدورة الرباعية المقرر إقامتها في مصر، ومن المقرر أن تنقل اللقاء قناة مصرية مفتوحة، في الـ22 من مارس الجاري.

قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة المنتخب

وتنقل شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة اللقاء الودي بين مصر ونيوزيلندا، وهو اللقاء الذي ينتظره جمهور الساحرة المستديرة خاصة وأنه تحت القيادة الفنية للكابتن حسام حسن، الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب.

تردد القناة الناقلة لمباراة المنتخب

وتردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، التي تنقل اللقاء الودي بين مصر ونيوزيلندا كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلومات عن لقاء سابق بين مصر ونيوزيلندا

وكان المنتخب الوطني التقى مرتين من قبل مع نيوزيلندا في مباراتين وديتين، في عام 1999؛ اللقاء الأول بين مصر بنيوزيلندا كان في 10 يوليو عام 1999 وانتهى وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله هذا اللقاء شهد تسجيل حازم إمام الهدف الوحيد للفراعنة.

أما المباراة الودية الثانية فأقيمت يوم 15 يوليو 1999، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد أحرزه إبراهيم حسن في الدقيقة 65، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب.