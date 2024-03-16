القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا.. «هتتفرج ببلاش»

تترقب جماهير الكرة المصرية موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيوزيلندي، يوم 22 مارس الجاري، في إطار الدورة الرباعية الودية المقرر إقامتها في مصر.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري لافت، نظرًا لأنها تشهد الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة، والتي نوضحها في السطور التالية:

القنوات الناقلة للمباراة مصر ونيوزيلندا

وفي إطار موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة، ستذاع مباريات الدورة الرباعية الودية عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، وأيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية، فيما تقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس الجاري.

يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي في الدور الأول، بينما يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، وتقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين في نصف النهائي يوم 25 مارس، بينما يلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

معسكر منتخب مصر

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الظهور الأول لمديره الفني الوطني حسام حسن بأحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، يوم الأربعاء الماضي، وذلك استعدادًا للمشاركة في دورة ودية دولية التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، والتي تكون بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.