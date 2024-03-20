عمرو الليثي يفاجئ بائع خبز بـ5 آلاف جنيه: «أولادي هيفرحوا»

قابل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، بائع خبز يدعى «عبد الرحمن»، وقال إن عمره 71 عاما، من دمشق، متقاعد عن العمل، لكنه كان يعمل في فرن للخبز، موضحا أن لديه 5 أبناء، يعملون ويساعدوه على نفقات المعيشة.

وتابع «عبد الرحمن»: «بدعي ربنا أن يحسن خاتمي، وأن ينصر غزة وجميع الأمة».

مفاجأة عمرو الليثي لبائع الخبز

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، 5000 جنيه لبائع الخبز، الذي عبر سعادته: «سأعطيهم للمدام وهي تجيب أغراض للأولاد وتفرحهم».