سعد الصغير يتراجع عن تصريحاته حول شيبة: «كنت بهزر.. ده بمليون واحد زيي»

علق المطرب الشعبي سعد الصغير، على التصريحات التي أطلقها حول أغنية «100 وش»، التي زعم فيها أن تامر حسني لم يعرض عليه المشاركة فيها لأنه «خايف»، كما قال أيضا: «جاب مصطفى حجاج وشيبة ودياب وصوتهم أدهم، فخاف وقال لو جبت سعد هياكلني».

وقال «الصغير»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار، إنه كان يمزح: «بهرج والله، مصطفى حجاج بمليون واحد زي سعد الصغير، وسبق أن قلت ذلك».

وردت عليه الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: «خايف عشان كده اعتذرت؟! اللي قلته كلام كبير جدا».