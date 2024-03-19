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دراما المتحدة

«التحالف الوطني» يواصل توزيع الوجبات وكراتين المواد الغذائية ضمن حملة إفطار صائم

كتب:

يسرا البسيوني
05:49 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
التحالف الوطني

التحالف الوطني

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إعداد وتجهيز أكثر من 750 وجبة ساخنة يوميا، للأسر الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان ضمن حملة إفطار صائم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وفي سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، جهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أهالينا بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

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بقلم يسرا البسيوني