«التحالف الوطني» يواصل توزيع الوجبات وكراتين المواد الغذائية ضمن حملة إفطار صائم

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إعداد وتجهيز أكثر من 750 وجبة ساخنة يوميا، للأسر الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان ضمن حملة إفطار صائم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وفي سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، جهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أهالينا بمركز طنطا بمحافظة الغربية.