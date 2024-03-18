«التحالف الوطني» يجهز ألف وجبة إفطار للصائمين يوميا بسوهاج

قدمت مؤسسة صُناع الحياة بسوهاج، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ألف وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المبارك.

ومن خلال أنشطة «مطبخ الخير»، نجح متطوعو صناع الحياة بمحافظة سوهاج، في إنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا، توزع على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

توزيع وجبات إفطار من التحالف الوطني بسوهاج

وقال سعودي المنشاوي، أحد منسقي مؤسسة صناع الحياة في سوهاج، «خلال شهر رمضان المبارك نستهدف إنتاج 350 ألف وجبة في 17 محافظة، من 33 مطبخا، إضافة لتسليم 200 ألف كرتونة معبئة بالسلع الغذائية لـ 200 ألف شخص في كافة أنحاء الجمهورية، وتسليم 5000 أسرة ملابس جديدة».

وأصاف «المنشاوي» في تصريح لـ«الوطن» أن أنشطة مؤسسة صناع الحياه خلال شهر رمضان، شملت أيضا دعم طبي ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.