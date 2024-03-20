التحالف الوطني: توزيع 107 آلاف وجبة وتوفير 13 منفذا لبيع السلع المخفضة في رمضان

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار على الصائمين في كل المحافظات على مدار شهر رمضان، ضمن حملة إفطار صائم، الى جانب تنظيم عدد من موائد الرحمن، وتوزيع الملابس والهدايا على الأطفال.

توزيع أكثر من 72 ألف كرتونة

وقال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان: تستهدف أمانات المحافظات توزيع أكثر من 72 ألف كرتونة مواد غذائية، تصل تكلفتها إلى 36 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع 107 آلاف وجبة سحور وإفطار، بإجمالي تكلفة 10 ملايين و690 ألف جنيه.

إقامة 13 منفذا لبيع السلع

أشار التحالف الوطني إلى أن الأمانات المتواجدة بالمحافظات تستهدف إقامة 13 منفذا لبيع السلع المخفضة، وإقامة عدد من موائد الرحمن بمختلف المحافظات، إلى جانب توزيع 2000 قطعة ملابس بإجمالي تكلفة 700 ألف جنيه، والتبرع بـ3 أجهزة طبية قيمة كل جهاز 400 ألف جنيه.