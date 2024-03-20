بعد كشف سر حنان في حق عرب.. 5 أسباب لفشل العلاقات العاطفية

شهدت الحلقة 9 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المُشوقة، إذ قرر محمد أحمد ماهر (علي)، أن يفضح أمر دينا فؤاد (حنان) لشقيقه أحمد العوضي (عرب السويركي)، فأحضر المحاضر التي حُررت ضدها من عمليات السرقة التي كانت تقوم بها.

5 أسباب تؤدي لفشل العلاقات العاطفية

صُدمت مشاعر عرب السويركي خلال أحداث مسلسل حق عرب بعدما رأى محاضر السرقة بعينيه وذهب بها إلى حنان التي لم تنكر، ورغم محاولاتها تبرير ما فعلته وكذبها عليه طوال فترة علاقتهما، إلا أنه تركها وذهب مقررًا إنهاء العلاقة بينهما، وفي إطار هذا، أوضحت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي العلاقت النفسية والأسرية 5 أسباب أساسية تؤدي إلى فشل العلاقة العاطفية، كالتالي:

الكذب والخيانة

الكذب والخيانة من أكبر أسباب فشل العلاقة العاطفية لأنها تهدم الثقة والألفة بين الطرفين، وتعطي انطباعًا قويًا لاحد طرفي العلاقة انه لا يمثل شئ للأخر.

الإهمال

يلعب الإهمال دور كبير في فشل العلاقات العاطفية، لأنه ينقل مشاعر سلبية للمحب لشعوره بأنه مُهمل من الشخص الذي أحب، ما يتسبب في انقطاع أواصر العلاقة شيئًا فشيئًا وانتهائها.

الشك والغيرة

يعد الشك والغيرة من الأمور التي تفسد العلاقة العاطفية بين الطرفين، لأنهما يسببان توتر العلاقة وعدم ثقة كلا الطرفين في بعضهما وبالتالي تزداد المشكلات والمشاعر السلبية.

عدم تقدير العلاقة

عندما يشعر أحد طرفي العلاقة أن الشخص الذي يحبه لا يقدر علاقتهما من خلال إفشاء أسرار العلاقة وعدم الاهتمام بمشاعره، يبدأ في الانسحاب حتى تفسل العلاقة العاطفية.

انعدام الانسجام

تفشل العلاقات العاطفية بسبب انعدام الانسجام بين الطرفين، والذي يحدث نتيجة الاختلافات الكبيرة في الاهتمامات ووجعات النظر ما يؤدي إلى ضياع المودة والمحبة بينهما.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب أحمد العوضي ووفاء عامر ودينا فؤاد ورياض الخولي وصبري فواز وكارولين عزمي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.