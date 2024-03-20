الطيب: التدرب على العفو عن الآخرين عند المقدرة تشبه باسم الله الحليم

قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، إنَّ العبد يمكنه ترجمة معرفته بأسماء الله الحسنى وصفاته، وإيمانه ويقينه باسم الله «الحليم»، في أفعاله وحياته، موضحا: «التدرب على الصفح عن الآخرين والعفو عنهم عند المقدرة تشبه باسم الله الحليم».

موقف سيدنا أبي بكر من قريبه في حادثة الإفك

وأضاف «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك موقف لسيدنا أبي بكر – رضي الله عنه، عندما اُمتحنت السيدة عائشة – رضي الله عنها – في موضوع «حادثة الإفك»، وكان أحد الأشخاص الذين تداولوا الشائعات والاتهامات يُنفق عليه «أبي بكر» فأقسم ألا يُنفق عليه بعد ذلك.

عتاب الله لأبي بكر في الآيات بسورة النور.. «ألا تُحبون أن يغفر الله لكم»

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «لكن بعد نزول آيات براءة السيدة عائشة في سورة النور، ومنها آيات فيها عتاب لأبي بكر على موقفه وقسمه، وكأنَّ الله يخبره.. لا تُقسم»، «ألا تُحبون أن يغفر الله لكم»، أي انفق عليه مرة أخرى.