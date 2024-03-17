عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «اليوم الموعود.. رسالة الحوثيين من البحر الأحمر إلى أمريكا وبريطانيا».

ما تزال جبهة البحر الأحمر على صفيح ساخن، حيث يأبى الحوثيون أن يدفعوه نحو التهدئة ويؤكد الغرب أنه مرغم على التعامل معه.

الحوثيون أعلنوا تنفيذ مناورة عسكرية وصفوها باسم اليوم الموعود لتحاكي قتالا على الأرض مع الأمريكيين والبريطانيين، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير مسيرة من اثنتين أطلقهما الحوثيون تجاه البحر الأحمر، وقالت إن المسيرة الثانية غالبا ما سقطت في مياه البحر الأحمر.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تصديها لـ5 مسيرات بحيرة وطائرة دون طيار لتشكيلها خطر وشيك على الملاحة والسفن الأمريكية في المنطقة.

ومن البحر الأحمر إلى أرض اليمن، فقد شنت أمريكا وبريطانيا غارات على مناطق يمنية شملت مديرية التعزية في جوب غرب البلاد ومنطقة الطائف بالحديدة بعدة غارات.