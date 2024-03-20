أسامة الغزالي: عنصر الوقت كان هو الحاسم في شفاء زوجتي

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والسياسي، إن المفاجأة الثانية التي كرم الله به عليه وعلى زوجته ميرفت، أن هذا المريض الذي كان من المفترض يدخل العمليات قبل زوجته والسبب الأساسي لوجود الدكتور توفيق قبطان المشهور، قبل دخوله العمليات تناول بعض الطعام.

كرم الله على زوجة الدكتور أسامة الغزالي

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، على راديو «9090»، أن تناول الطعام قبل إجراء العملية، يخالف الإجراءات التي تتخذ قبل دخول المريض غرفة العمليات، فألغى الطبيب العملية، لتدخل ميرفت زوجته إلى المستشفى في هذه اللحظة ويتولى الطبيب عملية زوجته.

الدكتور توفيق قبطان كان من أمهر الأطباء في هذا الوقت

وأوضح «حرب»، أن الدكتور توفيق قبطان كان من أمهر الأطباء في هذا الوقت، وأجرى لها العملية في الوقت المناسب، موضحا أن عنصر الوقت كان هو الحاسم في الشفاء زوجته وإنقاذها.