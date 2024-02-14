جدول زيادة المرتبات للدرجة الثالثة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

ت‎كثر التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة، والتي توضحها «الوطن» وتشرح بالتفاصيل والأرقام، قيمة جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة، باعتبارها أكثر الدرجات الوظيفية التي يشغلها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث أن أول تعيينات للخريجين من أصحاب المؤهلات العليا، يكون على الدرجة الثالثة تخصصية.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة

ويشهد جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة، طفرة كبيرة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تكمن مفاجأة جديدة، لم ينتبه إليها الكثيرون، فبجانب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 إلى 1200 جنيه، كما أن هناك زيادة أخرى ستضاف للمرتبات بالعلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة.. بعد العلاوة الدورية 10%

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الزيادات، من بينها، جدول زيادة المرتبات الدرجة الثالثة، بداية من مرتبات شهر مارس المقبل، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية بقيمة العلاوة الدورية 10% على النحو التالي:

- قيمة الدرجة الممتازة بعد زيادة العلاوة الدورية 13.220 جنيها.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.