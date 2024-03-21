منذ بداية الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد + 1، ويحاول خالد خطيب آية سماحة «هنزادا»، التقرب من جيهان الشماشرجي «إنجي»، وعرض عليها الزواج بعد أن تعرض لصدمة كبيرة من هنزادا التي تركته قبل الزفاف بشهر واحد فقط، حرصًا منها على السفر إلى لندن بعد حصولها على فرصة جيدة.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 11.. ماذا يفعل خالد بعد خطوبة إنجي؟

محاولات عديدة من خالد للتقرب كان مصيرها الفشل، إذ أن إنجي كانت تتخذه صديقًا لها فقط، كما أنها لن تسمح لنفسها بالتقرب من خالد تحديدًا، إذ أنه كان خطيب صديقتها المقربة هنزادا، وكانت تطلب منه أن يظلوا أصدقاء فقط دون تغيير مسار علاقتهما، ولكنه ظل يحاول معها في مسلسل كامل العدد.

ويُصدم خالد كثيرًا عندما يرى صدقي صخر في دور كريم يطلب من إنجي الزواج وتحديدا بعد أن وافق عليه أثناء احتفال دينا الشربيني في دور ليلى بعيد ميلاد أبناءها التوأم حسن وحسين في مسلسل كامل العدد، وبعد أن كان يرغب في تقديم هدايا لهم، ترك الهدايا وذهب مصدومًا دون أن يقدمها، وسنرى رد فعله حول ذلك في مسلسل كامل العدد الحلقة 11.