سيناريوهات عودة السويركي إلى «حنان» في مسلسل حق عرب.. ماذا توقع الجمهور؟

خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، انفصل عرب السويركي، ويؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، عن حبيبته منذ الطفولة «حنان»، بعد أن كُشفت حقيقتها في النصب على الآخرين بطرق مختلفة.

«مبقتيش تلزميني يا حنان.. أنا بسحب كلمتي يا عم غرباوي، بنتك عندك متلزمنيش» هكذا انفصل عرب السويركي عن «حنان» التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، وذلك بعد أن قدم علي السويركي أوراق المحاضر التي تكشف حقيقة حنان إلى شقيقه الأصغر «عرب».

توقعات الجمهور عن عودة عرب وحنان

وحسب توقعات جمهور ومتابعي مسلسل حق عرب، فإن «السويركي» سيسمع «حنان» عن سبب اختيارها لهذه الطريقة في الحصول على الأموال، كما أنه سينتقم من زوجة والدها التي أجبرتها على هذا العمل، خاصة أنها فعلت ذلك من أجل شقيقها الأصغر «مؤمن».

ومنهم من توقع أن عرب السويركي، سيسامح حبيبته من الطفولة على فعلتها بعد أن يعاقبها بالابتعاد عنها وعدم مساندتها، كما أنه من المتوقع أن يعود إليها بعد أن يعرف أنها ستتزوج رباح أبو الدهب، وخاصة حينما عرف أن شقيقه «علي» يعمل مع «رباح».

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويأتي موعد مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON Drama، اليوم في تمام الساعة 9 مساءً، كما يمكنك مشاهدتها عبر قناة ON في الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، إلى جانب عرضها عبر منصة watch it والتي تجعلك تشاهد الحلقة دون فواصل إعلانية.