أسامة الغزالي حرب: «حسيت أن ربنا استجاب لدعائي في بعض المواقف»

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، إنه رأى لطف الله في حياته، عندما سقطت زوجته ميرفت حمزة من الطابق الثالث، ودخلت غرفة العمليات في وقت قياسي مع دكتورعظام عظيم نجح في عمليتها الخطيرة.

صدق الشخص عندما يدعو الله

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الخطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090: «في الوقت ده حسيت أن ربنا استجاب لدعائي» موضحًا أن صدق الشخص عندما يدعو الله وصدق لجؤه إلى الله، وصدق نيته الخاصة يحقق الدعاء ويعود على الشخص بالشعور بالرضا.

اللجوء إلى الله حيث لا يكون ملجأ أخر

وتابع «حرب»، «نلجأ إلى الله عندما لا يكون ملجأ أخر، فهو الوحيد القادر على تحقيق المستحيل»، لافتًا إلى أن أخيه طارق أصيب بفيرس سي، وكان يرغب في الحصول على كبد من متبرع، ولكن عندما جاء هذا الشخص للخضوع للعملية، اكتشفوا أن مريض سرطان، وكأن هذا المرض كان من نصيب شقيقه.