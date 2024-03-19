حفل إفطار ورحلات عمرة لعمال النظافة والأيتام بالغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام، إفطارهم الجماعي الذي نُظم اليوم بكورنيش طنطا.

إدخال البهجة والسرور على عمال النظافة

وأكد محافظ الغربية خلال حفل الإفطار، أن هذا الإفطار تقليدا سنويا هدفه إدخال البهجة والسرور على عمال النظافة والأطفال الأيتام، ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار التكاتف المجتمعي.

جاء حفل الإفطار الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالغربية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة.

5 فائزين برحلات عمرة

وحرص «رحمي» عقب تناول الإفطار على حضور القرعة العلنية لاختيار 5 فائزين ومنحهم تأشيرات رحلات عمرة مجانية، وأسفرت عن فوز 2 من الأمهات المثاليات وأم بطلة من أبطال متلازمة داون، إلى جانب 2 عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا.

تهنئة الفائزين برحلات عمرة

ووجه محافظ الغربية التهنئة إلى الفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.