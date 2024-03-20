موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 10

منذ أنّ اندلعت شرارة الحرب والانتقام بين الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب، إذ زادت رغبة الانتقام لدى «عايدة» غادة عبد الرازق، بعد محاولة قتل والدها على يد والد زوجها «إسماعيل الغول»، ليترقب الجمهور موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 10، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

يدور مسلسل صيد العقارب، في إطار درامي مليء بالتشويق والإثارة؛ لتطورات حالة الصراع التي تحدث بين عائلتين في الصعيد وتتحول الصداقة بينهما إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول الدكتورة «عايدة» التي تعمل في صيد العقارب واستخلاص سمها، إذ تواجه صراعات كثيرة في حياتها بعد قتل شقيقها على يد شقيق زوجها، وبدأت الأحداث بمدى صعوبة مهنتها ومشكلات أسرية بينها ووالدها، وتوالت الأحداث بالصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتقرر الانتقام لموت شقيقها، ومحاولة قتل والدها.

مسلسل صيد العقارب يقدمه العديد من الفنانين، وهو من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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