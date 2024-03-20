أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع تستقبل عزاءها اليوم

تستقبل أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، عزاء الراحلة مساء اليوم، ويُقام داخل القاعة الكبرى في مسجد النور بالمعادي قب صلاة العشاء، حسب ما أعلنته أسرتها.

وتسببت وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، في صدمة كبيرة لكل أصدقائها الذين حرصوا على نعيها ورثائها بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، إذ توفيت أمس الثلاثاء وهي في منتصف العشرينات، بعد معانتها مع مرض السرطان.

وكانت الحالة الصحية للمونتيرة الشابة زينة مطاوع، قد تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، إذ خضعت لعدة جلسات كيماوي، وحسب كلمات أصدقائها المقربين، فقد عانت مؤخرًا كثيرًا وكانت تقاتل حتى النفس الأخير.

آخر أعمال المونتيرة الشابة زينة مطاوع

وكان آخر عمل شاركت فيه المونتيرة الشابة، مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، الذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان على قنوات dmc وdmc دراما ومنصة watch it الإلكترونية.

«المتحدة» تنعى المونتيرة الراحلة

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن المونتيرة الشابة زينة مطاوع، وتقدمت بخالص العزاء لأسرتها.