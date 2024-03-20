صحيفة عبرية تكشف تكلفة الإنفاق الشهري على جندي الاحتياطي بجيش الاحتلال

كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن تكلفة جندي الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدخل يومها الـ166 في ظل سقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة جندي الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي 48 ألف شيكل شهريًا مقارنة بالجنود النظاميين الذين تبلغ تكلفتهم 27 ألف شيكل شهريًا وسط تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي تكلفة اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار الحرب.

تحمل نتيجة تمديد خدمة الجنود الاحتياطيين

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتيجة تمديد خدمة الجنود في الخدمة الاحتياطية، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما أعلى مقارنة بتكلفة الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية وأعمارهم تتراوح ما بين 18 و21 سنة، خاصة أن هناك تفاوت كبير بين أجور العمال نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل دخول الحرب يومها الـ166.

خسائر اقتصادية وأزمة في سوق العمل

وبينت الصحيفة أن الإنفاق على الجنود الأكبر سنا يشكل عبء اقتصادي على إسرائيل لأن العمل على تجنيد الشباب في الـ30 والـ40 من أعمارهم يؤدي لفقدان وظائفهم وتأثر سوق العمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل حربا غاشما على الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد عليها الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 31 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.